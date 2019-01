Dokumentumfilm készül Bob Dylanről

Martin Scorsese Oscar-díjas amerikai filmrendező dokumentumfilmet készít Bob Dylan legendás énekes, dalszerző, költő 1975-ös turnéjáról.

A Rolling Thunder Revue című koncertkörútról szóló filmben új interjúk is lesznek Dylannel – idézte a Netflix bejelentését a The Guardian hírportálja.

A Variety.com filmes portál szerint a Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story kevésbé lesz klasszikus dokumentumfilm, mint Scorsese 2005-ös, szintén Dylanről készült No Direction Home-je, mely az énekes híressé válásáról, New Yorkba költözéséről, majd 1966 júliusában történt motorbalesete utáni időleges visszavonulásáról szólt.

A Rolling Thunder Revue elnevezésű turnén számos neves előadó kötetlen csapata járta be az országot 1975 októbere és 1976 májusa között. A film témájául szolgáló őszi koncerteken – többek között – Joni Mitchell, Joan Baez, Bette Midler, Emmylou Harris és Allen Ginsberg is fellépett Dylan mellett, de feltűnt az énekes édesanyja is. Dylan a turnén gyakran állt színpadra fehérre festett arccal.

A rocktörténet egyik leghíresebb koncertsorozatáról Clinton Heylin zenekritikus 1991-es Dylan-életrajzában azt írta, ezeken a koncerteken volt hallható a legjobb zenék egyike, „amit az énekes élő zenekísérettel valaha előadott”. 2002-ben albumot adtak ki a turné felvételeiből.

Scorsese nem az egyetlen, aki Dylanről forgat, a Szólíts a neveden rendezője, Luca Guadagnino a zenész 1975-ös Blood on the Track című albuma alapján készít filmet, melyet Richard LaGravenese, A halászkirály legendája és A szív hídjai forgatókönyvírója ír.

A Netflix még idén műsorára tűzi az alkotást.