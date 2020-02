Egy farmer világosította fel a tehenekért aggódó Joaquin Phoenixet

Vasárnap este zajlott Hollywoodban az Oscar díjak átadása, ahol a legjobb színésznek járó díjat Joaquin Phoenix zsebelte be a Joker című filmben nyújtott alakításáért.

Joaquin Phoenix köszönőbeszédében szót ejtett a természetről és az állatokról, valamint azok jogairól – írja a V4NA hírügynökség. Mondataival a színész többek között bírálta az emberiséget, amiért arra veszik a bátorságot, hogy mesterségesen megtermékenyítsék a teheneket, majd – ahogy ő fogalmazott – ellopják a borjaikat, miközben az állatok keservesen bőgnek emiatt.

A színész gondolataira egy ausztrál farmer reagált, aki korábban tehenekkel foglalkozott. A férfi némi iróniával megfogalmazott válaszában többek között „elnézést kér”, amiért ennyi „nehézségnek tette ki” a teheneket, mindezt ráadásul azért, hogy az emberek reggel meg tudják enni a müzlijüket és meg tudják inni hozzá a tejeskávéjukat. A farmer arra is felhívja a figyelmet, hogy a tehenek egészen addig bőgnek borjaik után, amíg meg nem látják az ételt maguk előtt, amit kapnak a farmertől. Szerinte hasonló a helyzet a borjaknál is, akik készséggel elfogadják a férfit úgymond új „anyaként”, miután megeteti őket.

A tehenek ugyanis az egyedüli emlősök a tevéken kívül, akik sokkal több tejet képesek termelni, mint amennyit a borjaik megesznek. Éppen emiatt sem érzi úgy a farmer, hogy rosszat tesz, amikor megfeji az állatokat.

Email from a retired Australian dairy farmer reacting to Joaquin Phoenix’s rant against milk. This is a work of art. pic.twitter.com/SqaSd1Exks

— Matt Walsh (@MattWalshBlog) February 11, 2020