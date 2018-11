Elárverezik a Sinatra házaspár hagyatékának egy részét

Többek között a két évtizede elhunyt Frank Sinatra és tavaly meghalt felesége, Barbara filmes forgatókönyvei és ékszerei kerülnek a jövő hónapban kalapács alá New Yorkban.

A Sotheby’s aukciósház hétfői közlése szerint a december 6-ra meghirdetett Lady Blue Eyes: Property of Barbara and Frank Sinatra elnevezésű árverés több mint 200 tételt vonultat fel. Sinatráék 22 évig tartó házasságuk alatt tettek szert ezekre a tárgyakra, amelyek magánéletük és a rivaldafényben töltött pillanatok emlékeit is őrzik.

A tételek között szerepel Barbara Sinatra több mint 20 karátos gyémánt eljegyzési gyűrűje, amelyet egy pohár pezsgőbe rejtve kapott Frank Sinatrától, valamint festmények, aláírt levelek és kiegészítők.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A filmes relikviák gyűjtői egyebek között az 1953-as Most és mindörökké, valamint az 1960-as A dicső tizenegy című filmek forgatókönyvének egy-egy példányáért szállhatnak licitharcba.

Az aukcióból befolyó összeg egy részét a kaliforniai Rancho Mirage-ban működő Barbara Sinatra Gyermekközpont támogatására fordítják.

Frank Sinatra (1915-1998) színészként és énekesként is világsikereket ért el. Többször házasodott, a modell Barbara Sinatrával (1927-2017) 1976-tól haláláig élt házasságban.

Borítóképünkön Frank és Barbara Sinatra

Fotó: DAN GROSHONG / AFP FILES / AFP