Elárverezik Jimi Hendrix egyik kedvenc gitárját

Az árverésen a szerencsés licitáló a gitár mellett megkapja a zenész testvérével készült interjút és egy közös ebédet is a fivérrel.

Az 1960-as évek elején az amerikai gitáros, énekes és dalszerző, Jimi Hendrix által használt elektromos gitárt egy online aukción kínálják fel megvételre augusztus 8-án. A licitálás 50 ezer dollárról indul majd – írja az Origo.

A Hendrix (1942-1970) által használt, eladásra kínált gitár szerepet játszott Hendrix korai zenei karrierjében. 1964-től 1966-ig használta ezt a hangszert több New York-i rendezvényén is.

Az 1960-as évek elején készült gitáron nincs márkanév vagy a gyártó neve, de hasonlít az ikonikus Fender Stratocasterhez, amelyhez a zenész a leginkább kötődött.

A hangszer festése három színből áll össze, és napsugarat, illetve tüzet szimbolizál.

Hendrix 1966-ban Londonba költözött, és New Yorkban, a legjobb barátja lakásában hagyta ezt a gitárt. A jelenlegi tulajdonos személyazonosságát nem tették közzé.

A gitárhoz Hendrix New York-i barátjának közjegyző által hitelesített levele tartozik, akinél ezt a gitárt hagyta, valamint testvére, Leon Hendrix levele is hitelesíti, aki egy interjúban meg is erősítette, hogy a napfényes volt Hendrix kedvenc színes gitárja.

Ennek az interjúnak a videóját és egy Leon Hendrixszel közös ebédet is tartalmaz az aukció, amit szintén a nyertesnek kell kifizetnie.