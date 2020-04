Elhunyt Shirley Douglas, Kiefer Sutherland édesanyja

Elhunyt 86 éves korában vasárnap Torontóban Shirley Douglas kanadai színésznő, a kanadai egészségbiztosítás megalapítójának lánya, Kiefer Sutherland filmsztár édesanyja.

Sutherland vasárnap a Twitteren jelentette be édesanyja halálhírét. Mint írta, tüdőgyulladással kapcsolatos komplikációk okozták halálát, de nem a koronavírus-fertőzés.

„Az édesanyám rendkívüli asszony volt, és rendkívüli életet élt. Sajnos jó ideje meggyengült az egészsége, és mi, a családja fel voltunk készülve arra, hogy ez bekövetkezik” – fogalmazott Sutherland.

A kanadai Saskatchewanból származó Douglas többek között Stanley Kubrick Lolita és David Cronenberg Két test, egy lélek című filmjében szerepelt, Gemini-díjjal tüntették ki az 1999-es Árnyak tava című tévéfilmben nyújtott alakításáért.

Színészi pályafutása mellett fáradhatatlan aktivista volt, küzdött a polgárjogi mozgalomban, és sokat tett az apja, Tommy Douglas által kezdeményezett kanadai általános egészségbiztosítási rendszer megerősítéséért.

Shirley Douglas 1965-ben házasodott össze a filmszínész Donald Sutherlanddel, akitől ikergyermekei, Kiefer és Rachel születtek, de pár évvel később elváltak. Kiefer Sutherland, aki számos alkalommal elmondta, hogy édesanyja varázslatos színészi játéka miatt választotta maga is ezt a pályát, már kamaszként olyan filmekben szerepelt, mit az Állj mellém! vagy Az elveszett fiúk, 2001-től pedig a 24 című sorozatnak köszönhetően világszerte népszerű tévésztárrá vált. Rachelből produkciós menedzser lett. A színésznő harmadik gyermeke, Thomas, egy korábbi házasságából származott.

Az 1934-ben született Douglast a művészetek és a politika is érdekelte, gyakran tartott politikus apjával kampánykörútjain. Először képzőművészetet tanult, majd színészetet az angliai királyi drámaakadémián. Színházi szerepei mellett a televízióban is játszott és aktivistaként atomfegyver-ellenes felvonulásokon vett részt. A 60-as és 70-es években, amikor Kaliforniában élt, szintén számos demonstráción felvonult, a vietnámi háború ellen is tiltakozott. Mivel részt vett a Fekete Párducok Barátai elnevezésű polgárjogi támogatócsoport adománygyűjtő munkájában, egy időre visszavonták amerikai munkavállalási engedélyét, és meg is vádolták, ám a vádakat végül ejtették, és a bíróság felmentette.

Kanadában társalapítója volt az Előadóművészek a Nukleáris Leszerelésért szervezetnek, de a legtöbben mégis az ország egészségbiztosítási rendszerének egyik élharcosaként tekintettek rá.

Shirley Douglas 1977 óta Torontóban élt. Az ország egyik legrangosabb elismerésével, a Kanada Rend második fokozatával tüntették ki és neve ott szerepel a kanadai Hírességek Sétányán.