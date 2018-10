Először lép fel Magyarországon Neneh Cherry

Az egykori hiphop énekesnő, az elmúlt harminc évben komoly életművet építő, Grammy-díjra jelölt svéd-brit előadó ezen a héten megjelent új albumát mutatja be 2019. február 25-én az újbudai A38 hajón.

A Sierra Leone-i zenész apától és svéd képzőművész anyától Stockholmban született, aztán a karizmatikus dzsessztrombitás, Don Cherry által örökbe fogadott, Amerikában nevelkedett Neneh Cherry karrierje igazi ikonná avatta őt a könnyűzenében.

Tizenévesen Londonba költözött, a helyi dzsesszpunk-színtér több zenekarában megfordult, dj-zett, és 19 évesen szült lányát nevelte. A fordulópont 1986-ban jött el, amikor találkozott Cameron McVey zenész-producerrel, későbbi férjével. 1989-ben robbant be a Raw Like Sushi című lemezével, főleg annak két sikerdalával, a Buffalo Stance-szel és a Manchilddal. Közben megszületett második gyermeke – a Top of the Pops című brit slágerlista-tévéműsorban héthónapos várandósan adta elő a Buffalo Stance-t.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Raw Like Sushit Grammyre is jelölték az év felfedezettje kategóriában. A sors iróniája, hogy éppen az a Milli Vanilli happolta el előle a díjat, amelyet később – a Grammy történetében egyetlenként – megfosztottak díjától a playbackek miatt.

Cherry 1990-1991-ben hangszerelőként és dalszerzőként részt vett a Massive Attack, az akkor még ismeretlen brit zenekar első lemezének elkészítésében. A Blue Lines című album azóta zenetörténeti jelentőségűvé vált a trip hop nyitányaként.

Az 1992-ben megjelent második Cherry-lemez, a Homebrew szintén sikert hozott, nem sokkal később Youssou N’Dourral énekelt duettje, a 7 Seconds hozott újabb Grammy-jelölést. 1996-ban jött a Man című album, az ezt követő csaknem másfél évtizedben azonban az énekesnő látszólag „eltűnt”, elsősorban a családi életre, illetve CirKus nevű családi zenekarára koncentrált.

A 2010-es évek elején az A38-on is többször fellépő svéd dzsesszpunk-szaxofonos, Mats Gustafsson experimentális triójával, a Thinggel vett fel közös lemezt, de dolgozott együtt a RocketNumberNine elektro-duóval is.

2014-ben hosszú kihagyás után megjelentette negyedik szólólemezét, a Blank Projectet, amelynek producere Four Tet, azaz Kieran Hebden volt.

Cherry zenei világa is átalakult: absztrakt elektronika, trip hop, dzsessz, soul, ambient és avantgárd hiphop ötvöződik a lemezen.

A folytatás, a szintén Four Tettel készített Broken Politics ezen a héten jelent meg és az előző album vonalát viszi tovább: érett, kiforrott, letisztult zenei világot ígér.

Borítókép: Neneh Cherry az oslói Oya fesztiválon 2014-ben

Forrás: AFP/NTB Scanpix/Audun Braastad