Erőszakoskodót játszik a színpadon John Malkovich

A színész erről a WDR német közszolgálati televíziónak nyilatkozott csütörtökön. Mint hozzáfűzte: David Mamet Bitter Wheat című darabjában formálja meg Weinsteint. A darabról egyébként nem sokat lehet tudni.

„Nagyon mulatságos, ugyanakkor nem kevésbé szemérmetlen. Biztos vagyok benne, hogy megosztó előadás lesz” – árulta el Malkovich, aki Recklinghausenben a Ruhr-vidéki színházi fesztivál vendége volt.

A vádesküdtszék szerdán hagyta jóvá a Harvey Weinstein elleni vádakat és nemi erőszak, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények miatt hivatalosan is vádat emeltek ellene. Weinstein múlt pénteken adta fel magát a New York-i rendőrségen. A befolyásos producer bukása októberben kezdődött, amikor a New Yorker magazin és a New York Times riportjaiban megszólaló nők tucatjai vádolták meg azzal, hogy hatalmával visszaélve szexuálisan bántalmazta őket.