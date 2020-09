Erzsébet királynő birtokán mozizhatnak a filmek szerelmesei

Autósmozit nyit a királynő a Norfolk megyei Sandringhamben – írja a hirado.hu. A téli rezidenciaként működő birtokot a koronavírus-járvány miatt még sokáig nem veszi igénybe a királyi pár – olvasható a Fox News oldalán.

A szeptember 25-i hétvégén nyíló filmszínházban több alkotás közül választhatnak az érdeklődők, mint például a Bohém rapszódia, a Toy Story, a Csillag születik, a Grease vagy a Vaiana. A mozijegyek ára, ami tartalmazza a foglalási díjat, körülbelül 15-16 ezer forintnak megfelelő összeg lesz, de cserébe nem mindennapi helyszínen élvezhetik a programokat a résztvevők.

At the end of September we'll be welcoming @EnchantedCinema for a variety of Drive In Movies in the grounds of Sandringham – see the full list and book tickets via the website – https://t.co/co2ZWPQyjV pic.twitter.com/NC05nDwB4g

— Sandringham (@sandringham1870) September 2, 2020