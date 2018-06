Észbontó lesz az ABBA visszatérése

Az egykori világsztár együttes tagjai szerint "jó móka" az összeállás - teljes lendülettel bele is vetették magukat a munkálatokba. Decemberben akár már hallhatjuk is az új slágert.

Az ABBA-tagok folyamatosan dolgoznak az új nagylemezen – adja hírül az Origo. Mint írják, a formáció utoljára majdnem 40 éve jött ki ilyennel. A mostani újrakezdés oka pedig egyszerű: mind a négyen úgy érezték, hogy 35 év után jó mulatság lenne összefogni, és bemenni a stúdióba. Ezzel persze sokmillió rajongónak szereztek óriási örömöt. A portál összeállításából kiderül, mit tudni eddig az ABBA nagy visszatéréséről.

A pop legendás együttese 1981-ben adott ki utoljára stúdiólemezt, ami a nyolcadik volt a sorban, és 1982-ben, 10 évvel a megalakulásuk után volt az utolsó hivatalos fellépésük. Nagyjából félmilliárd eladott lemezükkel a világ legsikeresebb előadói közé tartoznak. Az ABBA 1982 óta egyetlen egyszer, 2016 nyarán lépett fel egy zártkörű rendezvényen, az év őszén pedig bejelentették, hogy két év múlva valami nagyot dobnak.

Igazat szóltak, mivel 2018 áprilisában kitettek egy közleményt az együttes hivatalos Instagram-oldalára, amiben elárulták, hogy mindannyian úgy érezték, jó móka volna újra összeállni, új zenéket írni, továbbá azt is, hogy már fel is vettek két számot, az egyik az I Still Have Faith In You címet viseli.

Annyi már a 2016-os, első bejelentésből is kiderült, hogy noha világszerte milliós nagyságrendű rajongóbázissal rendelkeznek, nem akarták a véletlenre bízni a két évvel későbbi nagy berobbanásukat. Az éppen egy hasonló újra összeállással kacérkodó Spice Girls egykori menedzserét, Simon Fullert kérték meg, hogy felügyelje 30 éve alvó ABBA felébresztését. Abban bízhatnak a legnagyobb ABBA-fejek, hogy nem egy egyszerű nagylemez lesz a dologból, ami karácsony környékén kijön, aztán az együttes újra elköszön.

Ha ugyanilyen jól tartják a terveket, akkor szinte biztosra vehető, hogy a BBC-vel és az NBC-vel kötött megállapodás szerint, azaz 2018 decemberében hallhatja először széles közönség az új ABBA-dalt.

Azt a 2016-os bejelentés után egy évvel közölték, hogy a virtuális valóságot is segítségül hívják az esetleges turnéjukhoz, mert állítólag nem szeretnének már komoly, élő fellépéssorozatot vállalni.

Ez mondjuk, jó magyarázat arra, vajon mi tartott és tart még mindig ennyi ideig. Ugyanis nem párnapos munka akár csak egy arc megfelelő minőségű digitalizálása. És ha arra gondolunk, hogy az ABBA jó előre szerződött az amerikai NBC-vel és a brit BBC-vel, akkor valószínűleg nem egy tákolt megoldással állnak elő.

Még 2016-ban Benny Andersson, a korábbi „szakállas fiútag” mondta, hogy

„nagyon felcsigáztak minket a jövőben rejlő, végtelen lehetőségek, és nagyon örülünk, hogy valami újat és drámait hozhatunk létre. Egy időgépet, amely megragadja a lényegünket. Azt, hogy mik voltunk és mik vagyunk”

– írta a Guardian.

Azt már a tavalyi stúdiózásról és az előkészületekről mondták, hogy minden teljesen ugyanúgy ment, mint régen, mikor aktívan turnéztak, és rakták össze a lemezeket. Azt tudni, hogy az új dalok közül az első kettőt Benny Andersson írta, a dalszövegek Björn Ulvaeustól jöttek, a lányok, Agnetha Fältskog és Frida Lyngstad pedig elénekelték.

Az új lemez anyagával kapcsolatban mondtak már ezt is, azt is, és arra nagyon vigyáztak, hogy semmi konkrét dolog ne derüljön ki.

Talán joggal sejthető, hogy nem beyoncés lüktetés lesz a dalokban, de azért attól sem kell félni, hogy csak a 70-es évek hangzása köszön majd vissza. Benny Anderson korábban azt mondta az új anyagról, hogy

„az egyik dal olyan, mintha a mának írtuk volna, a másik meg olyan, mintha 1972-ben dobtuk volna össze”.

A lemez egészére vonatkozó információmorzsával erre reagálva végül Björn Ulvaeus szolgált, aki úgy folytatta: „ja, persze, azért eléggé ABBA-s lesz. Mert ha nekem most sokat kéne hallgatnom a brit toplistás dalokat, hát azt sem tudnám, mit csináljak” – idézte az NME a zenészt.

Borítókép: az ABBA együttes 1974-ben.

Forrás: AFP / OLLE LINDEBORG / TT NEWS AGENCY / AFP