Húrok, vonó, popzene: ismét nálunk koncertezik Lindsey Stirling

A klasszikus, a hiphop, az elektronikus és a popzene fúzióját megteremtő tehetség feldolgozásokat is készít, előadását pedig akrobatikus tánckoreográfiával színesíti.

Sokak örömére a 2019-es európai koncertkörútja keretében, október 7-én a Papp László Budapest Sportarénába is visszatér a kivételes tehetségű Lindsey Stirling.

Az amerikai hegedűművész hamar berobbant a köztudatba, egyedi előadásmódjával hamar meghódította a közönséget, többször bejárta a világot. Stúdióalbumai rendre a Billboard top listák élén nyitottak, díjakat hoztak, a Youtube videómegosztón több mint 11 milliós feliratkozóval és több mint 2 milliárd megtekintéssel rendelkezik.

2017-ben született meg az első irodalmi műve, melyet testvérével Brook S. Passey-vel közösen írt. Ugyanebben az évben részt vett a Dancing With The Stars táncos showműsorban, és elkészítette negyedik, egyben az első karácsonyi albumát „Warmer in the Winter” címmel, amely év az egyik legsikeresebb ünnepi lemez lett.

A hegedű virtuóz és kecses balerina 2019. október 7-én ismét ámulatba ejti magyar közönségét zenéjével és új műsorával. A koncertre jegyek május 10-én, pénteken 10 órától kaphatók a www.broadway.hu oldalon.

Borítókép: Lindsey Stirling