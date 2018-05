Ian McKellen nem gondolkozik a visszavonuláson

A 79 éves színész, akit legtöbben a Gyűrűk Ura Gandalfjaként ismernek, azt mondja: amíg a térde és a feje bírja, a színpadon marad.

Az X-Men és A Gyűrűk Ura-trilógia sztárja, akinek pályafutását hamarosan egy új dokumentumfilm dolgozza fel, a Lear király londoni bemutatója előtt beszélt erről. McKellen júliustól alakítja Shakespeare Lear királyának címszerepét a londoni Duke of York Színházban.

A színész a szerep kapcsán hangsúlyozta, hogy amíg a térde és a feje engedi, színpadon marad.

„Most már bármikor gyengélkedni kezdhetnek, és akkor sajnálnám, hogy nem ragadtam meg minden lehetőséget, amikor még megtehettem”

– mondta.

Pályafutásával egy új dokumentumfilm is foglalkozik: a McKellen: Playing The Part című produkciót Angliában és Skandináviában vasárnap mutatták be, nyáron pedig amerikai mozikban is vetítik majd. A film a színész nagy szerepeit idézi fel, de melegjogi aktivistaként is foglalkozik vele.

McKellen elárulta, hogy kezdetben nem volt elragadtatva a portréfilm ötletétől, de Joe Stephenson rendező végül meggyőzte, és úgy érezte, hogy a produkció tényleg olyan témákkal foglalkozik, amelyek fontosak számára.

Stephenson elmondta:

elsősorban a fiatal közönség figyelmét akarta felhívni arra, hogy A Gyűrűk Ura Gandalfjaként vagy az X-Men Magnetójaként ismert McKellen színészete sokkal gazdagabb.

A kétszeres Oscar-jelölt megjegyezte: nem ambicionálta, hogy filmsztár legyen, már gyermekként is a színpadi színészek ragadták magukkal.

„Ifjú színészként szerettem az idős színészek társaságát, sok mindenre meg tudtak tanítani. Azt gondoltam: egyszer én is olyan leszek, mint ők, és elérkezett ez az a idő” – emlékezett. McKellen hozzáfűzte, hogy kéretlenül nem ad tanácsokat, és örül, hogy egy olyan ágazatban dolgozik, amelyben egyforma felelősség hárul a fiatalokra és idősebbekre, megosztoznak a dolgokon, és a tisztelet is kölcsönös, nem az évek számától függ.

Borítókép: PRIMO BAROL / ANADOLU AGENCY/AFP