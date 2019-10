Így néz ki Jennifer Lopez smink nélkül

Egy készülő vígjáték forgatási szünetében sétált ki az utcára, rögtön lefotózták.

Egy híresség – persze ha kiváltképp a pop- és filmkultúrában szerzett magának hírnevet – egyszerűségével sokszor több rajongót tud maga mellé állítani, mintha folyton kifogástalanul mutatkozna – írja a hirado.hu.

Jennifer Lopez rengeteg protokoll eseményen mutatta már meg szépségét és bombázó alakját szebbnél szebb ruhában, most viszont copfba fogta a haját, és smink nélkül lépett ki New York utcáira, ahogyan az a Hollywoodlife képein is látszik.

Egy készülő vígjáték, az Owen Wilsonnal forgó Marry Me forgatási szünetében lépett le a stábtól, de a sportcipő, leggings, pulcsi kombináció egyáltalán nem zavarta abban, hogy az utca emberével összefusson. Jent egyre többször emlegetik, mint az Oscar-díj várományosát a Wall Street pillangóiban megformázott Ramona szerepéért.