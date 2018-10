Ismét eladó Marilyn Monroe imakönyve

A színésznő jegyzeteivel tarkított könyv tavaly nem kellett senkinek.

Elárverezik a hollywoodi színészlegenda, Marilyn Monroe zsidó imakönyvét. A színésznő 1956-ban, Arthur Miller íróval kötött házassága előtt tért át a zsidó vallásra.

A könyvre, amelyet 1922-ben adtak ki, a Long Islanden lévő Cedarhurstben lehet licitálni november 12-én. A kikiáltási ár 4500 dollár.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Monroe ugyan a Millerrel kötött házassága előtt tért át a judaizmusra, a frigyet is zsidó szertartások szerint tartották, de a válása után is hű maradt a zsidó valláshoz. Az imakönyvet is valószínűleg rendszeresen forgatta, ugyanis egyes oldalain az ő kézírásos megjegyzései olvashatóak.

Az imádságos könyv jelenleg egy Izraelben élő amerikai állampolgár tulajdonában van, aki 1999-ben vásárolta meg. 2017-ben egyszer már árverezésre bocsátotta, de nem kelt el.

Borítókép: