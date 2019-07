Jennifer Lawrence maffiózókkal randizik

A színésznő lesz a Mob Girl címszereplője: a filmben bűnözők közé áll.

A filmet az Oscar-díjas olasz Paolo Sorrentino rendezi majd, olyan alkotásokat jegyez, mint A nagy szépség és az Ifjúság. A mozi Teresa Carpenter Pulitzer-díjas igaz történetére épül majd, ami Arlyne Brickmanról szól – írja az Origó.

A nő olasz maffiózók között nőtt fel New Yorkban, a partnereit is közülük válogatta, végül a bűnözésből is kivette a részét, aztán rendőrségi informátorként koronatanú volt a Colombo család elleni eljárás során.

A forgatókönyvet Angelina Burnett jegyzi, Lawrence pedig producere is lesz a filmnek.