Julia Roberts 52 évesen is top formában van

A mexikói Puerto Vallartában vakációzik az 52 éves színésznő, Julia Roberts. A Dailymail lesifotói szerint alakja ma is tökéletes, ahogy a sötétkék bikinijében jókedvűen italozik egy medencénél – írja a Híradó.

Oscar-winner Julia Roberts stuns in tiny bikini that shows off her rarely-seen tattoo https://t.co/FKmu3rEHgo

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 5, 2020