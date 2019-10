Keira Knightley meglepő bejelentést tett

Titokban már hat hete megszületett második gyermeke.

Még májusban derült ki a Chanel J12 óra kollekciójának a bemutatóján Párizsban, hogy a gyönyörű Keira Knightly és férje, James Righton második gyermeküket várják – írja a hirado.hu.

A színésznő most a BBC Breakfast műsorában promózta az Official Secrets című új filmjét, melynek keretében azt is elismerte, hogy már nem hordja szíve alatt a picit,

a baba ugyanis titokban, hat hete világra jött.

„Meg nem mondanátok, hogy van egy hat hetes kisbabám, ugye? Bár beszélek, de esküszöm azt sem tudom, hogy hol áll a fejem” – mesélte viccesen a színésznő.

A 34 éves hírességnek és párjának már van egy négyéves kislánya, aki a különleges Edie Knightley Righton nevet viseli.