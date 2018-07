Kínos toporgás lett Trump és II. Erzsébet találkozójából (videó)

Donald Trump és Melania Trump angliai látogatásuk utolsó felvonásában találkozott II. Erzsébet királynővel Windsorban, hogy elfogyasszanak egy teát. A brit uralkodó szívélyesen fogadta az amerikai elnököt, akivel megtekintette az őrség sorfalát – olvasható a Világgazdaság oldalán.

Ahogyan az tudvalevő, egy II. Erzsébettel való hivatalos találkozónak nagyon szigorú protokolláris szabályai vannak, amit minden elöljárónak illik ismernie. Az ITV News felvételei alapján ugyanakkor Trump ezzel mit sem törődve toporgott az angol királynővel, kellemetlen helyzetbe hozva magát és az uralkodót egyaránt – írta meg a lap.

A videón látszik, ahogyan egy ponton a királynő kikerüli az amerikai elnököt, mivel ő már előre sétált, mielőtt megállt volna. Előbb úgy tűnt, mintha II. Erzsébet Donald Trump bal oldalára szeretne menni, aztán mégis a jobb oldalt választotta. Íme a felvétel:

Donald Trump inspects the Queen's Guards as they stand outside Windsor Castle #TrumpVisitUK https://t.co/bRNrNHaMFM pic.twitter.com/NXfUqKht0m

— ITV News (@itvnews) July 13, 2018