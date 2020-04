Kobe Bryant könyve rögtön az eladási listák élére ugrott

Múlt héten adták ki a január végén helikopter-balesetben elhunyt legendás kosárlabdázó könyvét.

Az ötszörös NBA-bajnok szupersztár többek között könyvkiadással foglalkozó Granity Studios nevű cége

a Bryant által megalkotott Wizenard sorozat legújabb, Első szezon című kötetét jelentette meg, ami az online forgalmazó Amazonnál szinte egyből az élre ugrott.

Már most biztos az is, hogy a The New York Times középhosszúságú, keményfedeles könyveket felvonultató listáján – melyet hivatalosan április 19-én tesznek közzé – is az első lesz.

A sorozat egy fiatal kosárlabdázó mindennapjairól, a nehézségek leküzdéséről szól. Az új könyv ajánlójában a Granity azt írta, hogy

a friss kiadvány az erőfeszítés és áldozatvállas története, amiben hihetetlen áttörésekről és a játék iránti, mindent felülmúló alázatról olvashat az érdeklődő.

A kétszeres olimpiai bajnok játékos január 26-án lányával, Giannával és hét másik személlyel együtt veszítette életét, amikor helikoptere lezuhant Los Angelestől nem messze, Calabasasnál. Halálát követően minden általa kiadott könyv eladási száma megugrott.

Bryantet múlt hétvégén választották be a kosárlabda Hírességek Csarnokába.