Kurt Cobain személyes tárgyait állítják ki Írországban

A tragikus sorsú grunge-király gyerekkori rajzait, dalszövegeit és legendás zöld csíkos pulcsiját is megtekinthetik a rajongók.

A következő hónapban nyílik meg Írországban a Nirvana együttes frontemberéről, Kurt Cobainről szóló kiállítás, amely bemutatja a grunge-rock énekesnek a családja gondozásában lévő hagyatékát – írja a Reuters.

A „Growing Up Kurt Cobain” című kiállítás több tucat személyes tárgyat fog megjeleníteni, például Cobain vázlatait, rajzait, ruháit és autóját – köztük számos olyan tárgyat, melyeket eddig még sosem láthatott a közönség.

A rokonok közül Cobain lánya, Frances Bean Cobain és anyja, Wendy O’Connor is ott lesz azok között, akik részt vesznek a tárlat megnyitóján a newbridge-i Sztárok Múzeumában.

Az ír származású Cobain 1994-ben, 27 évesen lett öngyilkos.

Frances Bean Cobain a Reuters-nek küldött nyilatkozatában azt mondta: „Olyan izgatott vagyok, nagyon szeretném megmutatni a világnak azt a képet, amit a nagymamámtól és a nagynénéimtől kaptam én is arról, hogy ki is volt Kurt. Remélem, hogy ezt világszerte minden Nirvana-rajongóval együtt ünnepelhetem.”

A rajongók láthatják majd azt a zöld csíkos pulóvert is, melyet Cobain a Nirvana 1991-es „Smells Like Teen Spirit” című klipjében viselt. Az énekes rajzfilmfigurákról készített gyermekkori rajzait, kézzel írt dalszövegeit és 1965-ös kék színű Dodge Dart autóját is kiállítják.

A múzeumban olyan ikonokról volt már kiállítás, mint Michael Jackson és Prince, de az állandó kiállítás tárgyai között szerepelnek Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor és Grace Kelly ruhái is.

„Reméljük, hogy ezzel a tárlattal visszavezetjük a figyelmet Kurt gyökereire, víziójára és művészi géniuszára, hogy mindenkit arra ösztönözzünk, hogy ne veszítsék el kreativitásukat, és a gyermeki rácsodálkozás képességét” – mondta Cobain nővére, Kim Cobain.

A „Growing Up Kurt Cobain” kiállítás július 19-én nyílik és szeptember végéig tart.

Borítókép: látogató Kurt Cobain fotóit nézi egy 2014-es franciaországi popkiállításon.

Forrás: AFP / BERTRAND GUAY / AFP