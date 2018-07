Légi katasztrófafilmet idéz a Wired Aerial Theatre produkciója

Filmes trükkök, vizuális effektek és különleges légi akrobatika egyesül a brit Wired Aerial Theatre: As the World Tipped (Ahogy a világ kibillent) című produkciójában, melyet a Sziget fesztivál Nagy Utcaszínháza mutat be augusztus 8. és 13. között minden nap.

Valódi katasztrófafilm játszódik a levegőben az idei Nagy Utcaszínház különleges produkciójában: drámai filmes trükkök, vizuális effektek és lélegzetelállító légi akrobatika egyesül az előadásban, amely egy ökológiai krízishelyzetet mutat be. A produkció napjaink egyik legsürgetőbb problémáját, a klímaváltozást dolgozza fel látványos és humoros formában – áll a szervezők által az MTI-hez eljuttatott közleményben. „Igyekszünk felhívni a figyelmet a Love Revolution kiáltványunkban megfogalmazott, társadalmunkat sújtó problémákra, így – többek között – környezetünk megóvásának fontosságára. Ez az előadás a klímaváltozást helyezi középpontba sokkoló formában bemutatva annak veszélyeit. A cselekmény a koppenhágai Klímakonferenciától indul, majd igencsak felgyorsulnak az események, és bajba kerül Földünk jövője" – idézi a közlemény Kardos Józsefet, a Sziget fesztivál programigazgatóját. A látványos produkcióban aktív szerepet kap egy 100 tonnás daru: ez hét méter magasra húzza fel a 100 m2-es színpadot, amely az előadás során emelkedik a levegőbe és alakul át vetített háttérré. Az As the World Tipped című előadás teljes installációját és a levegőben lógó akrobatákat nyolc darab egytonnás ballaszt tartja egyensúlyban. A Nagy Utcaszínház a Mastercard Színpad by A38 melletti réten, a Nagyszínpad utolsó koncertjei után lesz látható.