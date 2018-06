Magyarországra jön az elektro-indusztriális zene két élő legendája

Igazi EBM-ünnep lesz nyár végén.

A Front Line Assembly és a Die Krupps egy este ad koncertet az A38 hajón augusztus 31-én. A kanadai és a német csapat közös európai turnéja keretében lép fel Budapesten.

A Front Line Assemblybe a vezér Bill Leeb mellé (immár sokadszor) visszatért a másik alapító, Rhys Fulber. A magyarországi fellépésnek külön aktualitást ad, hogy néhány napja jelent meg a zenekar WarMech című albuma – közölték a szervezők az MTI-vel.

Abban, hogy a kilencvenes évekre Vancouver lett az electronic body music (EBM) fővárosa, nagy szerepe van Bill Leebnek, aki szinte egymaga építette fel a színteret. Rengeteg együttműködés, projekt, zenekar és formáció alakult kezei alatt, amelyek közül a legnevesebb és legfontosabb talán a Front Line Assembly (FLA) volt. Leeb 1986-ban hagyta ott a Skinny Puppyt, a Front Line Assembly Rhys Fulberrel, valamint a szoftvermágus Michael Balch érkezésével bővült trióvá. Két lemez után Balch elhagyta a zenekart, amely 1992-ben a Tactical Neural Implant című lemezzel egy táncos, de kegyetlenül hideg és precíz indusztriál-techno albumot jelentetett meg – ez lett az EBM alapműve.

Azóta számos tagcsere zajlott le, Fulber is elhagyta a zenekart, majd visszatért, később újra távozott, de megint visszatért. Közben Bill Leeb ontotta a sötét klubhimuszokat. A Front Line Assemblyt döngölő basszusok, gerjedő gitárok és masszív szinti-hangzás jellemzi, plusz baljós dalszövegek. A kilencvenes években a Nine Inch Nails mellett az FLA jelentette az elektronikus alapú ipari zenét.

A nemrég elhunyt Jeremy Inkel billentyűs még közreműködött a múlt héten megjelent stúdióanyagon, a WarMech-en, amely a néhány évvel ezelőtti AirMech elnevezésű játék-kísérőzene folytatása. A zenekar tagjai: Bill Leeb (ének, billentyűsök, programozás), Rhys Fulber (billentyűsök, programozás), Jared Slingerland (gitár, billentyűsök, programozás), Jason Bazinet (dob).

A Front Line Assembly előtt a düsseldorfi Die Krupps melegít be, amelynek hagyatékán olyan produkciók nőttek fel az elmúlt évtizedekben, mint a Rammstein vagy az Oomph!. A műfajteremtő német indusztriális zenekar négy év után tér vissza Magyarországra, és életművének minden korszakából válogat. A Die Krupps számait a kilencvenes években a Front Line Assembly is remixelte és azóta is többször keresztezték egymás útjait.

A Die Kruppsban Jürgen Engler (ének, billentyűsök), Ralf Dörper (programozás), Marcel Zürcher (gitár, billentyűsök), Nils Finkeisen (gitár) és Hendrik Thiesbrummel (dob) játszik. A csapat legutóbbi lemeze, a Stahlwerkrequiem 2016-ban jelent meg.