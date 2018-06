Már csak a felhajtásról szólnak a Mission: Impossible-filmek? (videó)

A Mission: Impossible-filmek egy ideje már csak arról szólnak, hogy Tom Cruise megpróbál minél több veszélyes akciójelenetet megcsinálni kaszkadőr nélkül. Ebben most kétségtelenül csúcsra ért: a Mission: Impossible – Utóhatás kedvéért kiugrott egy repülőből, amiről most egy werkvideót is megosztott.

Ahogy azt az origo.hu megírta, Cruise 25 ezer láb, azaz több mint hétezer méter magasban ugrott ki a repülőből. Egy HALO-ugrást csinált meg, ami a high altitude, low opening rövidítése, és annyit tesz, hogy az ugrás nagyon magasról történik, az ernyőt pedig a lehető legkésőbb nyitják ki, hogy elkerüljék a radarokat.

A jelenetet 106-szor kellett megismételni, és az Egyesült Arab Emirátusokban forgatták, mert máshol nem is engedélyezték volna.

A full year in the making. Check out how we did it. #MissionImpossible Falloutpic.twitter.com/FMsPWfSZfR

— Tom Cruise (@TomCruise) June 3, 2018