Már most válogatják a filmeket a következő Oscarra

Bár a következő, 93. Oscar-díjátadó gálát csak jövő áprilisban rendezik meg Hollywoodban, az amerikai filmakadémia bejelentette, hogy már hozzáférhetővé tette mintegy 9000 tagja számára a legjobb film kategóriába nevezett filmek első csoportjának online megtekintését a testület platformján. Közben a filmakadémia több mint nyolcszáz új tagot hívott meg a testületbe.

A Dedadline.com értesülése szerint a filmakadémia tagjai ebben az első körben kilenc produkciót láthatnak a streamingszolgáltatás segítségével: a The Assistant, Crip Camp, Az 5 bajtárs, a Ha tudnád, a Staten Island királya, az Elveszett lányok, a Military Wives, a Never Rearly Sometimes Always és a Trollok a világ körül című filmeket.

A filmes portál megjegyezte, hogy a kilenc film közül négy a Netflixé, három az Universal és annak Focus Features produkciója, kettő pedig a Bleeker Street gyártásában készült.

A filmakadémia áprilisban jelentette be, hogy díjaira idén a moziban nem forgalmazott, kizárólag streamingszolgáltatással bemutatott filmek is nevezhetők.

A szabályzatot a koronavírus-járvány miatt módosították, csak az idei díjszezonban érvényes azokra a filmekre, amelyek a mozik zárva tartása alatt debütáltak.

A filmakadémia kedden tette közzé a tagjai körébe idén meghívottak névsorát. Egyúttal azt is közölték, hogy ezentúl a színészeket és filmes alkotókat képviselő filmes ügynökök is teljes jogú szavazói lesznek az Oscar-akadémiának.

Az ügynökök hosszú ideje rendelkeztek a filmakadémiai társult tagság minden előnyével, de a díjak odaítéléséről nem dönthettek, mert szavazati joguk nem volt. Most ezen változtattak. A társult tagokat átteszik a szavazati joggal felruházott, de a 17 filmes ágazat közül egyhez sem sorolt tagok közé. Ebbe a társaságba kerülnek majd azok az ügynökök is, akik később kapnak meghívást a filmakadémiába – írta a The Hollywood Reporter.

A globális filmvilágból érkező 819 új meghívott 36 százaléka nem fehér etnikumú, 45 százaléka nő, 49 százaléka nem egyesült államokbeli. Az új tagok között szerepel Awkwafina, Matthew Cherry, Alma Har’el, Zendaya és Cynthia Erivo is.

David Rubin, a filmakadémia elnöke közleményében úgy fogalmazott: a filmakadémia a kezdetektől felkarolta a rendkívüli tehetségeket, hogy a testület tükrözze a globális filmközösség gazdagságát, és ez még sohasem valósult meg annyira, mint most.

A testület sokszínűségének fokozásában elérték, hogy 2015 óta már nemcsak a női tagok száma kétszereződött meg, és ugrott 1446 főről 3179 főre, de megháromszorozódott a nem fehér tagok száma is – 554 főről 1787 főre -, és csaknem háromszorosára – 747 főről 2107 főre – nőtt a nem amerikai tagok létszáma.

Az új tagok között 15 Oscar-díjas és 75 Oscar-jelölt van, öten pedig a filmakadémia Tudományos és Technológiai díjának kitüntetettjei.

A meghívottak között szerepel az Élősködők című Oscar-díjas dél-koreai produkció 13 alkotója, köztük öt színész, egy forgatókönyvíró, a jelmeztervező, a vágó és a zeneszerző.

A rendezők közül Ari Aster (Fehér éjszakák), Kat Candler (Hellion), Robert Eggers (A világítótorony), Matt Reeves (A majmok bolygója: Forradalom) és Matthew Vaughn (Ha/Ver) is meghívást kapott.

Az egyes filmes ágazatokhoz nem sorolt új tagok között került a testületbe Alberto Barbera a velencei filmfesztivál igazgatója, valamint Thierry Fremaux, a cannes-i filmfesztivál igazgatója és a Sundance filmfesztivál korábbi igazgatója, John Cooper is.

A 93. Oscar-díjátadó ceremóniát 2021. április 25-re tűzték ki.

