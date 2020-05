McCartney és Lloyd Webber holtversenyben az élen

Sir Paul McCartney és régi vetélytársa, a korábbi örök második Lord Andrew Lloyd Webber áll holtversenyben a leggazdagabb brit zenészek és zeneszerzők idei listájának élén.

A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap minden év tavaszán összeállítja névsorát – Rich List – a leggazdagabb ezer brit becsült vagyonáról, összesítve és emberekre lebontva.

A lap a teljes rangsor ismertetése előtt rendszerint külön közzéteszi kimutatását a brit könnyűzenei élet leggazdagabb szereplőinek vagyoni helyzetéről.

A teljes egészében vasárnap megjelenő Rich List 2020-ból kiválogatott, szerdán ismertetett zenei vagyonlistán az aktív zenészek és zeneszerzők rangsorát Sir Paul és Lord Lloyd Webber vezeti:

a Beatles egykori basszusgitárosa és a világhírű musicalszerző vagyona az új összeállítás szerint jelenleg egyaránt 800 millió font (320 milliárd forint).

Ez Lloyd Webber esetében 20 millió fontos csökkenést, McCartney esetében 50 millió font gyarapodást jelent.

Az idén 78 esztendős McCartney vagyonát felesége, Nancy Shevell – egy hatalmas amerikai szállítmányozási dinasztia első számú, saját jogán is dúsgazdag társtulajdonosa – vagyonával összevonva számolják a Rich List összeállítói.

Paul McCartney az először 31 éve, 1989-ben összeállított Rich List három évtizedes történetében többször is volt a leggazdagabb brit zenész, és már az első vagyonlistán szerepelt.

Az idei lista két éllovasához képest a brit rock más veterán szupersztárjai szinte látótávolságban sincsenek.

Sir Elton John a Rich List 2020 szerzőinek becslése szerint 40 millió fontos gyarapodással 360 millió fontot tudhat bankszámláján, és ez a negyedik helyre volt elég.

Őt követi az ötödik helyen Sir Mick Jagger, a Rolling Stones 77 éves frontembere, aki 10 millió fonttal 285 millió fontra növelte vagyonát.

Jagger bandatársai közül Keith Richards 270 millió fonttal, Charlie Watts 165 millió fonttal, Ronnie Wood 95 millió fonttal szerepel az idei vagyonlistán.

A Beatles szintén prominens helyet foglal el a Rich List rangsorában. A néhai George Harrison felesége és fia, Olivia és Dhani 270 millió font közös vagyonnal a zenészlista hatodik helyén áll, az egykori dobos, Sir Ringo Starr 260 millió fonttal megőrizte tavalyi 8. helyezését.

A fiatal zenésznemzedék mezőnyét Rihanna vezeti, aki először szerepel az összeállításban, és a Rich List 2020 szerkesztői által 468 millió fontra becsült vagyonával a harmadik helyre került, vagyis rögtön maga mögé utasította Sir Elton Johnt is.

A 32 éves, barbadosi születésű énekesnő, aki tavaly költözött Londonba, az idei vagyonlista összeállítói szerint egyetlen év alatt 351,6 millió fontot keresett, de nem elsősorban dalaival, hanem igen sikeres, a világ egyik legnagyobb luxusipari társaságával, az LVMH-val közösen forgalmazott, Fenty Beauty márkanév alatt futó kozmetikai termékeivel.

A Rich List 2020 szerkesztői szerint mindazonáltal Rihannának minden esélye megvan arra, hogy ő legyen az első brit zenészmilliárdos.

Borítókép: Paul McCartney angol énekes-dalszerző, a legendás egykori Beatles brit zenekar gitárosa koncertet ad Perthben a One on one című turnéjának első ausztrál állomásán 2017. december 3-án