Meg is van, mikor pótolja idei nyári koncertjét Nick Cave

2021 májusában tér vissza hozzánk.

Jövőre pótolja Nick Cave és zenekara, a Bad Seeds a koronavírus-járvány miatt idén június 2-án elmaradó magyarországi koncertjét.

Az együttes átütemezte európai turnéját jövő tavaszra, a Papp László Budapest Sportarénában 2021. május 13-án lépnek fel. A megváltott jegyek változatlanul érvényesek

– közölték a szervezők szerdán.

Napjaink egyik legfontosabb dalszerző-énekese és csapata a turnén legutóbbi lemezét, a tavaly megjelent Ghosteent mutatja be. Nick Cave európai koncertsorozata az új menetrend szerint 2021 áprilisában indul, az ausztrál csapat produkciója tizenkilenc országban lesz látható és hallható, több mint harminc koncerten. A Nick Cave and the Bad Seeds legutóbb 2018 júniusában járt Magyarországon, akkor is a Sportarénában.