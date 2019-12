Még kétszer biztosan visszatér Ethan Hunt szerepében Tom Cruise

Két újabb epizód készül a Tom Cruise főszereplésével forgatott Mission: Impossible-filmsorozathoz: a hetedik részt 2021 júliusában, a nyolcadikat pedig 2022 augusztusában mutatják be.

Cruise 1996 óta játssza Ethan Huntot, a Mission: Impossible főhősét. A népszerű akciószéria hetedik és nyolcadik részében egy sor új színésszel egészül ki a szereposztás. A Paramount és a Skydance közös produkciójának forgatókönyvíró-rendezője, Christopher McQuarrie a napokban jelentette be, hogy az újak között lesz Shea Whigham is, akit legutóbb a Joker című filmben láthatott a közönség. Mellette Hayley Atwell és Pom Klementieff is csatlakozik a produkcióhoz. A régi szereplők közül a The Hollywood Reporter értesülése szerint továbbra is Rebecca Ferguson alakítja Ilsa Faustot.

McQuarrie rendezte a Mission: Impossible 2015-ben bemutatott Titkos nemzet és a 2018-as Utóhatás című epizódját. Utóbbi világszerte 791,1 millió dolláros (236 milliárd forintos) jegybevételt ért el, és ezzel a sorozat eddigi legnagyobb kasszasikere lett.

A Paramount a Mission: Impossible 7. részének premierjét 2021. július 23-ára, a 8. részét pedig 2022. augusztus 5-ére tervezi.

Tom Cruise Top Gun: Maverick című akciófilmjének premierjét 2020 júniusára tűzték ki.