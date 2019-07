Megérkezett az élőszereplős Mulan előzetese (videó)

Bemutatták az 1998-as mese filmverziójának első változatát.

A Mulan 1998-ban bemutatott amerikai rajzfilm, amely a 36. Disney-film, és egy ősi kínai történetet, Hua Mulan legendáját eleveníti fel.

A Mulan a Disney-reneszánsz kor egyike, és a Walt Disney leghíresebb filmjei közt szerepel

a Herkules és a Tarzan mellett, amelyeket a stúdió szintén, ezzel a filmmel egyidejűleg vitt mozivásznakra.

A Mulant Oscar-díjra, és Golden Globe-díjra jelölték, a „legjobb eredeti filmzene” kategóriában. Amerikában 1998. június 19-én, Magyarországon 1998. november 26-án, felújított változattal 1999. június 17-én mutatták be a mozikban.

Úgy tűnik, a Disney nagyon rákapott a klasszikussá vált rajzfilmek élőszereplős verzióira: a Will Smith főszereplésével készült Aladdin is nagyon jól teljesít, borítékolható, hogy az Oroszlánkirály is százmilliókat hoz majd a konyhára, vasárnap pedig bemutatták az 1998-as Mulan élő szereplős verziójának első előzetesét – írja a Bors.

Borítókép: a Mulan-film főszereplője, Liu Yifei