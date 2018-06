Meghalt az első Bond-lány

Gayson a James Bond-filmekben vált sztárrá, ő alakította Sylvia Trench-et a legelső Bond-moziban, a Dr. No-ban, de szerepelt az 1963-as Oroszországból, szeretettel című alkotásban is. A 007-es filmeket követően leginkább brit sorozatokban tűnt fel, utoljára a hetvenes években.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y

— Eunice Gayson (@EuniceGayson) June 9, 2018