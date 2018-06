Megölhették Whitney Houstont

Ahogy az Origo arról beszámol, portréfilm készült Whitney Houston életéről, melyben összesen hetven interjút készítettek, többek között családtagokkal és az énekesnő közeli barátaival. A gyönyörű hangú, világslágereket előadó énekesnő asszisztensének mondataitól mindenkiben megállt az ütő.

Whitney Houston drogproblémákkal küszködött, és olyan hírek is napvilágot láttak, melyek szerint gyermekkorában szexuális visszaélések áldozata volt. Az egész zenészvilágot megrázta a hír, amikor 2012. február 11-én, szombat délután holtan találták az énekesnőt a hotelszobájában. Whitney egy kád vízben feküdt, üres gyógyszeres dobozokat találtak a környezetében. A hivatalos jelentés szerint a halál oka fulladás, amely szívbetegség és kokain használatának következménye volt.

A családja is cserbenhagyta

Whitney Houstonról az is kiderül a filmben, hogy családja sem biztosított számára soha támogató, szerető közeget, sőt, szinte belehajszolták a tragédiáig vezető lecsúszásba. Apja a menedzsere lett, és pénzt lopott tőle. A testvéreit ő tartotta el, Gary és Michael kábítószereztek, valószínűleg ők is felelősek azért, hogy függő lett az énekesnőből is. Anyjának viszonya volt a helyi lelkésszel, unokatestvére pedig szexuálisan bántalmazta őt.