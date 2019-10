Nagy változások várhatóak jövőre a Szigeten

Nem mellesleg pedig a kívánsággép is elindult már.

Már (ide kattintva) lehet leadni a kívánságokat, kiket szeretnénk látni-hallani jövőre Szigeten, és már látható Sziget 2019-es aftermovie-ja is.

Jövőre pedig nagy változásokat terveznek a fesztivál szervezői.

“A kívánsággép az egyik legfontosabb forrásunk, hogy kiket kérjünk fel az elkövetkező fesztiválra” – mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője, hozzátéve, hogy mostantól várják a szavazatokat a már zakatoló kívánsággépbe, ami idén is nagyon jól teljesített, hisz’ az kilenc headlinerből nyolc sztár – Macklemore, Martin Garrix, a Twenty One Pilots, Ed Sheeran, a Foo Fighters, The 1975, a Florence + The Machine vagy Post Maleone – előkelő helyen szerepelt a kívánságok között.

Közben megjelent a 2019-es Sziget aftermovie-ja is, röpke két percbe sűrítve az idei Sziget legemlékezetesebb pillanatait.

“Az elmúlt évektől eltérően nem akartunk egy 8-10 perces filmet gyártani, hiszen egyrészt még erősen él az emlék mindenkiben, másrészt tudjuk, hogy az internet felhasználók szokásai is változnak és a rövidebb tartalmak felé tolódnak el. Emellett feltett szándékunk, hogy jövőre sokat változtassunk a Szigeten és inkább erre akarunk majd fókuszálni” – meséli Kádár.