Nagyon furcsákat beszél mostanában Kanye West

A híres-hírhedt rapper zenéje mellett botrányos ügyeivel is gyakran kerül bele a médiába. Nemrég például kölcsönösen „körbeudvarolták” egymást Donald Trump amerikai elnökkel a Twitteren. Kanye kissé zavaros bejegyzésében azt írta, Trump a testvére, mindketten „a sárkány energiái”, és ugyan nem ért egyet mindenben vele, de ettől még nem fogják őt rávenni arra, hogy utálja őt ezért.

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought.

— KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018