Nálunk zúz majd a Five Finger Death Punch, a Megadeth és a Bad Wolves is

A Five Finger Death Punch bejelentette eddigi legnagyobb európai turnéját, amelyre 2020 januárjában és februárjában kerül sor, ráadásul a multi-platina eladásokkal rendelkező legenda, a Megadeth, valamint 2018 legnagyobb rock-szenzációja, a Bad Wolves is csatlakozik hozzájuk előzenekarként.

Utóbbi zenekar az elmúlt másfél évben három #1 slágert is begyűjtött, és jelenleg második albuma október 25-i megjelenésére készül.

Báthory Zoltán, a Five Finger Death Punch gitárosa szerint:

Ez a line-up nagyon erős. A Bad Wolves volt az elmúlt évek nagy felfedezettje, és minden bizonnyal hozzák majd most is a formájukat. A Megadeth-nek pedig nincs szüksége bemutatásra, abszolút legendák. Dave Mustaine hatása erre a műfajra felbecsülhetetlen. Nem csupán a thrash, de a heavy metál egyik alapítójának is őt tartom, mert riffjei és gitárjátéka mindenkit befolyásolt, aki a Megadeth hatósugarába került… és ez egy jó nagy hatósugár.