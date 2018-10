Nirvana-koncert volt a hétvégén (videó)

Csatlakozott még hozzájuk az együttes korábbi basszusgitárosa, Krist Novoselic, valamint színpadra lépett John McCauley és Joan Jett is

Hat klasszikus Nirvana-számot adtak elő az egykori zenekar még élő tagjai egy vendégénekessel a hétvégén – írja az Origo.

A Foo Fighters már korábban arra utalgatott a Twitteren, hogy a Nirvana egykori tagjai újra összeállnak egy koncert erejéig. Így is lett: hétvégén, a Cal Jam fesztiválon az 1994-ben meghalt

Kurt Cobain kivételével az összes tag színpadra lépett,

hat számot játszottak.

A Nirvana két korábbi tagja, Dave Grohl és Pat Smear is a Cal Jam fesztivál egyik headliner zenekarában, a Foo Fightersben zenélnek, ezért is volt az együttes koncertje közben a Nirvana-blokk. Csatlakozott még hozzájuk a Nirvana korábbi basszusgitárosa, Krist Novoselic, valamint színpadra lépett John McCauley és Joan Jett is. Ő az az énekesnő, aki akkor csatlakozott háttérénekesként Dave Grohlékhoz, amikor a Nirvana 2014-ben bekerült a Rock and Roll Hall Of Fame-be

A Serve the Servants, a Scentless Apprentice, az In Bloom, a Breed, a Smells Like Teen Spirit és az All Apologies című számokat játszották.

