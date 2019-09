Oscar-gyanús filmeket is vetítenek a Torontói Filmfesztiválon

Nagy várakozás előzi meg például a Jojo Rabbit című második világháborús komédiát, valamint Jennifer Lopez Wall Street pillangói című filmjét is.

A kanadai fesztivál programjában számos olyan produkció szerepel, amelyet nagy várakozás előz meg. A Guardian szerdai beszámolója szerint egyebek között Torontóba várják Taika Waititi új-zélandi rendező Jojo Rabbit című második világháborús komédiáját, amely máris vitát kavart. A Thor: Ragnarok rendezője maga játssza a náci führert, egy kisfiú képzeletbeli barátját a Waititi szerint „gyűlöletellenes szatírában”, amelyben Scarlett Johansson, Sam Rockwell és Rebel Wilson is szerepel.

Jennifer Lopez, Constance Wu, Lizzo és Cardi B sztriptíztáncosnőt alakít a Wall Street pillangói című filmben, amelyben a Wall Street farkasait kopasztják meg. J-Lo alakítását máris Oscar-gyanúsként emlegetik. Lorene Scafaria, a film forgatókönyvíró-rendezője maga is hangsúlyozta, milyen nagyra tartja a színésznő tehetségét és játékát.

A torontói mustra programjának számos alkotását rendezte nő. Marielle Heller író-rendező Mister Rogers tévés személyiségről Tom Hanks főszereplésével forgatott, A Beautiful Day in the Neighborhood című életrajzi drámáját mutatja be a műsorban. Kasi Lemmons pedig a Harriet Tubman életéről szóló Harriet című filmet viszi, amelyben Cynthia Erivo alakítja a rabszolgaság elleni küzdelem ikonját. A Persepolis rendezője, Marjane Satrapi a Marie Curie életét felidéző Radioactive című drámát kíséri el, amelyben Rosamund Pike a főszereplő.

A Blackfish – Egy kardszárnyú delfin története című dokumentumfilm rendezője, Gabriela Cowperthwaite a The Friend című drámáját mutatja be, amelyben Casey Affleck és Dakota Johnson szerepel.

A torontói fesztiválon debütál John Crowley új filmje, a The Goldfinch, Donna Tartt Pulitzer-díjas regényének adaptációja. A produkcióban Ansel Elgort játssza a fiatalembert, aki megpróbálja feldolgozni anyja halálát, miután egy robbanásban életét vesztette. A film további sztárjai között van Nicole Kidman, Sarah Paulson és Jeffrey Wright is.

A Star Wars: Az utolsó jedik és a Looper – A jövő gyilkosa rendezője, Rian Johnson egy Agatha Christie-feldolgozással érkezik Torontóba. A Tőrbe ejtve című krimi sztárszereposztásában Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Toni Colette és Christopher Plummer neve olvasható.

A két éve Torontóban a Sztálin halála című filmmel szereplő Armando Iannucci Charles Dickens-adaptációja, a The Personal History of David Copperfield is a fesztiválon debütál Dev Patellel a címszerepben.

Liam Neeson és Lesley Manville az Ordinary Love című filmmel látható a mustrán, Steve Coogan pedig Michael Winterbottom gazdagokról szóló szatírájában, a Greedben alakít milliárdost.

A tíznapos filmfesztiválon, amely a velencei és a telluride-i fesztivált követi, Renée Zellweger a Judy című filmben tűnik fel Judy Garland szerepében, Joaquin Phoenix pedig Jokert játssza Todd Phillips rendhagyó eredetfilmjében.

A Torontói Filmfesztiválon közönségszavazás dönt a legjobb alkotásról. Tavaly a Zöld könyv is a mustrán debütált, mielőtt Hollywoodban megkapta volna a legjobb film Oscar-díját.