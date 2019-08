Plágiummal vádolja egy dalszerző Lady Gagát

Steve Ronsen azt állítja, hogy az Oscar-, és a Golden Globe-díjakat is elnyerő Shallow című dalt az énekesnő az ő 2012-es Almost című számáról koppintotta.

Hosszú hónapokkal a Csillag születik legújabb változatának premierje után, most keresetet nyújtott be a bíróságon Steve Ronsen dalszerző, aki azt állítja, hogy Lady Gaga Shallow slágerét az ő 2012-es Almost című dalából plagizálták – írja a Just Jared alapján a hirado.hu.

A férfi súlyos milliókban reménykedik, ráadásul az ügyvédje is bizakodó, aki egy független szakértővel már összevetette a két dalt. Az eredményeket Lady Gagához és ügyvédjéhez is eljuttatták, mely szerint a két mű szakaszaiban komoly hasonlóságot mutat.

Mindeközben Lady Gaga jogi képviselője nevetségeznek titulálta a beadványt, szerint a felperes csupán könnyű pénzszerzési lehetőséget remél. A díva azonban erős meggyőződéssel és kitartással készül a jogi csatározásra, ugyanis a vádat teljesen alaptalannak tartja, a dal saját ötlet, melyben Mark Ronson és Anthony Wyatt is közreműködött, és melyért a legjobb eredeti filmbetétdal kategóriában a szerzők elnyerték az Oscar-, és a Golden Globe-díjakat is.