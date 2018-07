Realitysorozatba csábítják Ronaldot

A Facebook Watch fejesei szeretnék megnyerni a futballistát, hogy egy ideig a kamera előtt élje az életét, készítenének ugyanis egy tizenhárom részes realitysorozatot a mindennapjairól.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Ronaldo már korábban kapcsolatba került a netes tartalomszolgáltatóval, hisz májusban jelentették be, hogy jön majd egy futball témájú drámai sorozat, amelynek a focista lesz az executive producere – írja az origo.hu.

A Facebook Watch egyébként is ráerősített mostanában a sportos tartalmakra, Tom Brady amerikaifocistával is megy például egy sorozatuk, a Tom vs. Time.

Borítókép: Cristiano Ronaldó

Forrás: AFP/Vasily Maximov