Robin Williams lánya rég elfeledett közös fotót posztolt

Robin Williams lánya, a 30 éves Zelda is kényszerpihenőjét tölti a koronavírus járvány miatt, az időt pedig nagytakarítással próbálta elütni. Pakolás közben viszont talált néhány közös fotót néhai édesapjával, melyekre már nem is emlékezett.

„Amikor a tavaszi nagytakarítás közben vicces régi drágakövekre bukkanunk” – idézi a Bored Panda alapján a hirado.hu a színésznő posztját.

Isolation spring deep cleaning is turning up some fun old gems: pic.twitter.com/SyV700aD84

— Zelda Williams (@zeldawilliams) March 18, 2020