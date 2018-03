A Schindler listája és A sebhelyesarcú jubileumát is ünneplik

Steven Spielberg 25 éve bemutatott Schindler listája és Brian De Palma 35 éve debütált A sebhelyesarcú című klasszikusát is megünneplik az áprilisi Tribeca Filmfesztiválon New Yorkban.

A szervezők hétfőn jelentették be, hogy a második világháborús holokausztdráma díszbemutatóján Spielberg mellett Liam Neeson, Ben Kingsley és Embeth Davidtz is részt vesz április 26-án a New York-i Beacon Színházban, ahol a vetítést közönségtalálkozó is követi.

A sebhelyesarcú című gengszterfilmet április 19-én tűzik műsorra. Az eseményen Brian De Palma, Al Pacino és Michelle Pfeiffer is jelen lesz.

A fesztivál az 1992-ben forgatott A levesben című film évfordulójáról is megemlékezik. A független produkcióban készült drámában, amelyet Alexandre Rockwell rendezett, Steve Buscemi és Seymour Cassel alakította a főszerepeket. A 25 éves film megmaradt, sérült kópiáját a Kickstarteren indított online közösségi adakozásból újították fel.

A Tribeca programjában Bradley Cooper, Jamie Foxx, Spike Lee és Alec Baldwin is szerepel a sztárok között, akik a fesztivál színpadán beszélgetnek majd pályafutásukról.

Borítókép: Steven Spielberg és Liam Neeson a Schindler listájának premierjén 1994-ben.

AFP / DPA / Frank Kleefeldt