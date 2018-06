Slash és Myles újra felperzselik a színpadokat

A Slash ft. Myles Kennedy And The Conspirators legújabb lemeze, a „Living The Dream” ősszel jelenik meg.

Hivatalosan is bejelentették a megjelenési dátumot, amely szeptember 21-e lesz – áll a Magneoton közleményében. Mint írják, Slash közel 10 éve kezdte közös munkáját az Alter Bridge frontemberével, Myles Kennedyvel, a 2014-es „World On Fire" album folytatása pedig Michael „Elvis" Baskette (Alter Bridge, Iggy Pop, Incubus) producerrel készült. Slash és Myles mellett továbbra is Brent Fitz dobol, Todd Kerns basszerozik és Frank Sidoris gitározik. Az albumot először Amerikában turnéztatják meg, Európába pedig tervezetten 2019-ben látogatnak el. A borítókép forrása: Scott Barbour / Getty Images