Sorozatok, melyekre rájár a rúd

A sorozatok nagyon népszerűek - de nemcsak a népszerűségnek lehet átka. Vannak műsorok, melyeket egyszerűen üldöz a balsors.

Cserélődő főnökök, veszekedő színészek, fafejű producerek… sok minden nehezítheti az epizódok megszületését, de rövidebb-hosszabb ideig akár az alkotók ötlettelensége, hirtelen rosszullét vagy épp halálos baleset miatt is állhat a forgatás. Az Origo összeszedett pár problémás szériát, ahol igazán csőstül jött a baj.

„Szerinted most mi legyen?”, avagy: Westworld

Az alkotók, Jonathan Nolan és Lisa Joy úgy vágtak bele a forgatásba, hogy csak az első pár epizód forgatókönyve volt a kezükben, így egy idő után fogalmuk sem volt, merre haladjon tovább a történet – kértek tehát két hónap kreatív szünetet, amivel az HBO egyáltalán nem számolt, de azért megadta nekik. Nem véletlen, hogy a második évad csak két évvel az első után jött ki, sem a csatorna, sem az alkotók nem akarták, hogy még egyszer bekövetkezzen egy hasonló krízis.

„Nézettség és logika közt a pad alá”, avagy: Sliders

Itthon máig sokan kedvelik a sci-fi sorozatot, pedig kezdettől fogva úgy nézett ki, hogy az alkotóknak vesztett ügye van a csatornával szemben: a Fox ugyanis azzal indított, hogy megváltoztatta az epizódok eredeti sorrendjét, előre hozva azokat a részeket, amelyek szerintük jobban bevonzzák a nézőket – hogy ebből adódtak időrendi és logikai bukfencek, az már nem igazán érdekelte őket. Az egyik ötletgazda, Tracy Tormé a csatornát hibáztatta azért az irányért is, amerre a sorozat tartott, a harmadik évad idején ki is szállt, az itt látott, kétrészes Menekülést később a televíziózás egyik mélypontjának nevezte. A negyedik szezon már a Foxnak sem kellett, az akkori Sci-Fi Channel viszont átvette a produkciót, de a rajongók így sem kaptak rendes lezárást, egy idegesítő cliffhangerrel, vagyis a csattanót függőben hagyó befejezéssel ért véget a történet.

„Paprikás producerek”, avagy: The Walking Dead

Még mindig a világ egyik legmenőbb sorozata, az indulás azonban nem volt egyszerű, az eredeti showrunner, a magyar származású Frank Darabont pár nappal az első évad fináléja előtt kirúgta a komplett írógárdát – ami után neki is távoznia kellett, viszont jelenleg is perben áll a produkcióval, kártérítésként több száz millió dollárt remél. A Darabontot támogató Jeffrey DeMunn tiltakozásul otthagyta a szériát, így a karaktere, Dale Horvath sztorija is félbemaradt, a második-harmadik szezon forgatását pedig többször le kellett állítani, mert nem készültek el időben a forgatókönyvek. A következő showrunner, Glen Mazzara sem értette meg magát az AMC-vel, az őt váltó Scott Gimple tette helyre a szériát. A The Walking Dead forgatását nemrég egy durvább eset miatt is le kellett állítani, egy John Bernecker nevű kaszkadőr hat-hét métert zuhant a betonra, miután elvétette a védőszivacsot – a kórházban bele is halt a sérüléseibe, a produkció pedig újabb pernek néz elébe, a férfi édesanyja fordult bírósághoz.

„Nem annyira bűbájosak”, avagy: Bűbájos boszorkák

A Bűbájos boszorkák harmadik évada után az egyik főszereplő, Shannen Doherty távozott a sorozatból: kolléganői sosem tudták meg, hogy magától ment-e el, vagy kirúgták, Alyssa Milano azonban elismerte, hogy voltak nehéz napjaik, veszekedéseik a forgatás során. A Doherty helyére érkezett Rose McGowan egy idő után bánni kezdte, hogy mindenki a sorozattal azonosítja, saját bevallása szerint sírni tudott volna minden alkalommal, amikor megrendelték a széria következő szezonját – ami nyilván rányomta a bélyegét a játékára is egy idő után.

A másik két boszorka, Milano és Holly Marie Combs ezzel szemben a szívén viselte a produkció sorsát, sőt a vége felé már kvázi producerekké léptek elő, miután az akkori showrunner, Brad Kern nemigen jelent meg a forgatáson. „Nekünk kellett meghoznunk bizonyos döntéseket, mert nem volt jelen senki más, aki megtette volna„ – mondta Milano egy tavalyi interjúban.

Borítókép: a Walking Dead főszereplői. Forrás: AMC