Táncoljon ön is Ricky Martinnal! (videó)

2018. szeptember 4-én visszatér a magyar fővárosba, a Papp László Budapest Sportarénában lép színpadra Puerto Rico talán leghíresebb szülöttje.

Két évtizede mindenki az1998-as franciaországi futball vb himnuszaként ismert „The Cup of Life/La Copa de la Vida” című dalt énekelte. A mindent elsöprő, latinos ritmusú sláger egyből a topsztárok közé repítette Ricky Martint, aki nem kevesebb, mint 60 országban lett rövid időn belül listavezető.

2018. szeptember 4-én ismét együtt táncolhatunk az énekessel, ugyanis visszatér a magyar fővárosba, a Papp László Budapest Sportarénában lép színpadra Puerto Rico talán leghíresebb szülöttje. Addig is nyilván egyre többször csendülnek fel jól ismert dalai a honi rádiókból, mint például a Livin’ la Vida Loca, Maria, She bangs, Nobody wants to be lonely, Disparo al Corazón, La Mordidita, Vente pa’ca, vagy a legújabb toptrack, a Fiebre (2018), melyet eddig több mint 75 millióan nézték meg a Youtube csatornán.

A kis Ricky egy római katolikus otthonban nevelkedett. A zenei tehetséget anyai ágról örökölhette, nagyapja pedig költőként dalírásra inspirálta. Kilenc évesen már belekóstolt a reklámszerepekbe, majd tizenkét évesen a Menudo fiúbanda tagjaként kezdte pop énekesi karrierjét. Azóta 70 milliónál is több albuma lelt gazdára, több tucat platinalemezzel büszkélkedhet, valamint számos Grammy-, Latin Grammy-, American Music-, World Music-, Billboard Music-, és MTV Music Video Award tulajdonosa.

A latin pop énekes színészként is dolgozik, többek között a The Assassination of Gianni Versace, az American Crime Story legújabb évadába is láthatjuk őt. Közel áll hozzá a jótékonykodás is, az UNICEF nagyköveteként 2002-ben megalapította a Ricky Martin Alapítványt és a People For Children nevet viselő alapítványt.

2018. szeptember 4-én azonban a már jól ismert énekes-táncos oldalát csillantja meg budapesti koncertjén, egy felejthetetlen, valódi latin fiesta keretében. A latin énekes már nagyon várja az újratalálkozást magyar rajongóival, ezért videó üzenetet küldött.

