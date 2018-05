Ten Years After: 50 éves jubileumi koncert az A38 Hajón

A fél évszázados évfordulóra időzítve A Sting In The Tale címmel adtak ki új lemezt tavaly ősszel, mely 12 friss dalt tartalmaz.

Alakulásának 50. évfordulójára időzítve adott ki új stúdiólemezt a Ten Years After. A woodstocki generáció egyik emblematikus zenekara július 1-én, az A38 Hajón mutatja be a Sting In The Tail dalait, és a régi klasszikusokat.

A Ten Years After zenekart négy fiatal alakította az angliai Nottinghamshire-ben, 1967-ben. Alvin Lee, Chick Chruchill, Ric Lee és Leo Lyons az évtizedek alatt a rocktörténelem egyik meghatározó zenekarává nőtte ki magát, s négyesük az egyik legrobbanékonyabb színpadi előadó a kortársak közül.

Ismertté válásukban mérföldkőnek bizonyult az 1969-es Woodstocki Zenei és Művészeti Vásáron, vagyis a legendás első Woodstocki Fesztiválon történt fellépésük. Az I’m Going Home című utolsó daluk rögzítésre is került, és az egyik központi jelenetét adta a fesztiválról szóló, és később Oscar-díjat is nyerő dokumentumfilmnek. Ezen a fellépésükön is megmutatták sajátos zenei felfogásukat, amely ötvözte a jazz, a blues és a rockzene legfontosabb elemeit, és hatalmas intenzitásával lenyűgözte a közönséget:

Az alakulást követő, és az 1974-es első feloszlásig tartó években a csapat lemezei rendre felkerültek az amerikai és angol toplistákra, és több millió rajongót gyűjtöttek. Az 1983-as Reading Fesztiválon tűntek fel újra, majd 1988-ban egy új lemezt is készítettek, de a tagok nem maradtak együtt tartósan. A zenekarban ma két alapító tag, Chick Churchill billentyűs és Ric Lee dobos zenél; a 2000-es évek elején kivált Alvin Lee 2013-ban hunyt el, Leo Lyons pedig 2014-ben lépett ki a zenekarból.

Az aktuális felállásnak egy brit basszusgitáros ikon, Colin Hodgkinson (Backdoor, Peter Green, Alexis Corner, Spencer Davis, Chris Rea, Jon Lord) és a többszörös British Blues Awards győztes énekes, Marcus Bonfanti (Van Morrison, Ginger Baker, Ronnie Wood) a tagja.

Az elmúlt 5 évben a megújult zenekar több mint 150 kiváló hangulatú koncertet adott, életben tartva ezáltal az immár 50 éves Ten Years After munkásságát. A fél évszázados évfordulóra időzítve A Sting In The Tale címmel adtak ki új lemezt tavaly ősszel, mely 12 friss dalt tartalmaz – a Suranne Suranne című nóta videóját itt láthatjuk:

A Livesounds bemutatja: Ten Years After 50th Anniversary Tour

2018. július 1., vasárnap 20 óra

Ten Years After koncert

Belépő: elővételben 6500 Ft, a koncert napján 6900 Ft

Jegyek kaphatók az A38 recepcióján és a CD Pincében, valamint a http://tixa.hu, az http://a38.hu és az http://eventim.hu/ weboldalakon, és a Ticketportal hálózatában.