Új Alkonyat-regény jelenik meg

Augusztus 4-én jelenik meg Stephenie Meyer Alkonyat-sorozatának régóta várt előzményregénye The Midnight Sun címmel.

A regény Edward Cullen vámpír szemszögéből láttatja a történetet

– jelentette be az amerikai írónő hétfőn honlapján.

Meyer egész hétvégén izgalomban tartotta rajongóit, mivel nagy bejelentést ígért hétfőre honlapján. Hétfő reggel össze is omlott a hatalmas érdeklődéstől a honlap, de az írónő kiadója, a Little, Brown Books for Young Readers is közreadta a bejelentést.

„Furcsa érzés bejelenteni (a megjelenést) akkor, amikor a világ járványtól szenved és senki nem tudja, mit hoz a jövő. Komolyan gondolkodtam, hogy elhalasztom a bejelentést addig, amíg a helyzet normalizálódik, de ez rossz dolognak tűnt, figyelembe véve, hogy milyen sokáig vártak erre a könyvre az érdeklődők”

– írta közleményében Meyer.

„Magamról tudom, hogy manapság mekkora szükségem van arra, hogy valami elterelje a figyelmemet, mekkora szükségem van arra, hogy előre tekinthessek, és leginkább mekkora szükségem van több könyvre, hogy olvassak. Remélem ez a könyv egy kis örömmel tölti el olvasóimat, és megjelenése után lehetőséget ad egy képelt világban élni egy ideg” – tette hozzá.

Meyer több mint egy évtizede elállt a The Midnight Sun kiadásától, amikor annak egy része kiszivárgott az interneten.

Alkonyat-sorozat több mint százmillió példányban kelt el világszerte, Robert Pattinson és Kristen Stewart főszereplésvel nagysikerű filmek készültek belőle.

Borítókép: Stephenie Meyer amerikai írónő