Val Kilmer is visszatér a folytatásban

A hosszú ideig torokrákkal küzdő Val Kilmer is visszatér a Top Gun folytatásában - értesült a deadline.com.

Tom Cruise a napokban jelentette be a közösségi médián egy képet is posztolva, hogy elkezdődött a Top Gun: Maverick című produkció forgatása. A filmet Joseph Kosinski rendezi.

Val Kilmer az 1986-ban készült eredeti filmben, amit az azóta elhunyt Tony Scott rendezett, Tom „Iceman” Kazanski hadnagyot, Maverick (Tom Cruise) riválisát alakította.

Kilmer tavaly decemberben beszélt először a nyilvánosság előtt arról, hogy két évig küzdött torokrákkal. A színésznek két új filmje is mozikba kerül, a Top Gun folytatása pedig 2019-ben látható majd. Az imdb.com adatai szerint egy újabb filmje, a Mark Twain and Mary Baker Eddy is előkészületben van, a produkciót színészként, forgatókönyvíróként és rendezőként is jegyzi.

Egy kis múltidéző klasszikus:

Borítókép: Val Kilmer és Tom Cruise még a versengés időszakában a Top Gun első részében.

AFP / PARAMOUNT PICTURES / Archives du 7eme Art / Photo12