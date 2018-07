Vége a találgatásoknak, biztosan lesz Downton Abbey-film

A rajongók legnagyobb örömére immár biztos, hogy játékfilm készül a nagysikerű brit tévésorozat nyomán.

A producerek szerint a forgatási munkálatok még idén nyáron megkezdődnek a széria „eredeti főszereplőivel”.

A film forgatókönyvét a sorozat alkotója, Julian Fellowes jegyzi, aki társproducerként is közreműködik a munkálatokban. A rendező Brian Percival (A könyvtolvaj, About a Girl, a Downton Abbey pilotja) lesz. Gareth Neame producerként működik közre.

A brit arisztokrácia életét 1912 és 1926 között a személyzet nézőpontjából bemutató sorozat utolsó, hatodik évada 2015-ben fejeződött be. A rajongók azóta is abban bíztak, hogy viszontláthatják a történetet és a szereplőket a filmvásznon.

Az arisztokrata Crawley-család és szolgálóik életét bemutató sorozat a nagyközönség mellett a kritikusok elismerését is elnyerte. A kosztümös dráma az Egyesült Államokban is hatalmas sikernek örvendett, több mint 200 országban, köztük Ausztráliában, Oroszországban és Kínában is sugározták.

A brit ITV csatornán futó program számos elismerést, köztük három Golden Globe-díjat, valamint 15 Primetime Emmy-díjat kapott, és 69-szer jelölték Emmyre, többször, mint bármely más nem amerikai gyártású sorozatot.

Borítókép: Downton Abbey című sorozat szereplői

Forrás: AFP/Frederic J. Brown