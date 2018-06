Vérszívóvá válik Jared Leto

Morbiust, az élő vámpírt alakítja Jared Leto a Sony új Marvel-képregényfilmjében.

A The Hollywood Reporter értesülése szerint az Oscar-díjas színész már aláírta szerződését a filmhez.

Leto korábban Jokert is eljátszotta a Suicide Squad – Öngyilkos osztag című produkcióban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A filmet, amelyben a színész a tudós Michael Morbiust, vagyis Morbiust, az élő vámpírt alakítja, a svéd Daniel Espinosa rendezi Burk Sharpless és Matt Sazama forgatókönyve alapján. Sharpless és Sazama jegyezte a hatvanas évekbeli űrsorozat, a Lost in Space új feldolgozását is, amely a Netflixnél készült.

A producerek között van Avi Arad, Matt Tolmach és Lucas Foster.

A film főszereplője az antihős Morbius, aki ritka vérbetegségét akarja kikúrálni, de ez katasztrofális következményekkel jár.

Ahelyett, hogy meggyógyulna, szupererős, vérszomjas vámpírrá változik, és Pókember ellenfele lesz.

Morbius történetét Roy Thomas és Gil Kane találta ki és rajzolta meg,

első kalandja 1971-ben jelent meg a Csodálatos Pókember-sorozat 101. számában.

Ez volt az első szám, amelyet nem a Pókember társalkotója, Stan Lee írt.

Leto számos független filmben forgatott, Oscar-díját is a Mielőtt meghaltam című filmben játszott mellékszerepéért kapta. Az utóbbi években viszont már több hollywoodi stúdióprojektben szerepelt, köztük a 2016-ban bemutatott Suicide Squadban és a Szárnyas fejvadász 2049-ben, továbbá a Tron folytatásában is feltűnik majd.

Borítókép: Jared Leto a 30 Second to Mars frontembereként is gyakran közönség elé áll

AFP / DPA / Thomas Frey