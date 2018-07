Új taggal bővült a Budapest Bár 

Az énekesnő nemsokára a közönség előtt is debütál.

Teljes csapattal és új énekesnővel lép fel a Budapest Bár a Budapest Parkban csütörtökön; a koncert különlegessége, hogy Tóth Vera, a zenekar legújabb tagja is színpadra áll.

Legnagyobb szabású nyári koncertjén a Farkas Róbert vezette Budapest Bár zenekar az összes állandó énekessel, Behumi Dórival, Ferenczi Györggyel, Frenkkel, Keleti Andrással, Kiss Tiborral, Kollár-Klemencz Lászlóval, Lovasi Andrással, Mező Misivel, Németh Jucival, Rutkai Borival és Szűcs Krisztiánnal lesz látható – olvasható a szervezők MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

Mint írják, a csapatnak régi vágya volt, hogy a rengeteg férfi tag mellett több énekesnő szerepeljen a Budapest Bárral. Farkas Róbert Tóth Verát hívta meg a zenekarba.

A közleményben Tóth Verát is idézik, aki szerint a Budapest Bár magas művészeti értékeket hordoz, a tagok, a hangszerelések és a dalválasztások miatt is.

A zenekar 2017 decemberében ünnepelte 10. születésnapját, ebből az alkalomból Best of lemezükkel összefoglalták a múltat és megszületett Budapest című, új hangvételű lemezük is. A tavalyi lemez nemcsak azért különleges, mert szinte minden dal a fővárosról szól, hanem azért is, mert a számos feldolgozás után túlsúlyba kerültek az új, saját dalok. A koncerten ezekből is mutatnak jó néhányat, de válogatnak régi kedvencekből is.

A zenekarban Farkas Róbert (hegedű, gitár), Farkas Mihály (cimbalom), Ökrös Károly (harmonika, zongora), Farkas Richárd (bőgő) és Kisvári Ferenc (dob) játszik.

Borítókép: A banda tavalyi koncertje / MTI Fotó: Koszticsák Szilárd