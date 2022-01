Kárpáti Rebeka szépségkirálynő és Molnár Irina lapigazgató a Mokka vendégeként mesélt országos szépségversenyünk előnyeiről, különlegességeiről, és arról, hogy miben más a Tündérszépek, mint más versenyek, mivel ad többet a nevezőknek.

Ahogy azt a 2013-as Miss Universe Hungary kiemelte: itt mindenki egyenlő eséllyel indul, az egész országból lehet nevezni.

Ez egyedülálló lehetőség, olyan nagy dobbantó azoknak, akik egyébként talán nem próbálnának meg elindulni a szépségipar vagy a média felé.

− részletezte Rebeka, utalva arra, hogy a megyei fordulóval induló versenyen helyben, portfóliófotózást is kérhetnek a nevezők, tehát nem kell már kész képsorozattal rendelkezniük. Ezzel kapcsolatban Molnár Irina meg is jegyezte, hogy természetesen saját képanyaggal is nevezhetnek a 18-29 év közötti hölgyek, de a helyi szerkesztőség profi stábbal el is készíti azt azokról, akik ezt kérik. Egy a lényeg: abban a megyében nevezz, ahol születtél, vagy ahol most élsz, esetleg tanulsz.

Kárpáti Rebeka arra is kiért, hogy a Tündérszépeken nincsenek fölösleges, szigorú kritériumok:

itt sokkal nagyobb esélye van akár egy picit alacsonyabb lánynak, vagy annak, aki nem a sztenderd fashion-modell kategóriában van, hogy sikereket érjen el.

Mindehhez pedig nagyszerű segítséget is kapnak. Háziasszonyunk, Rebeka mellett mentorként segíti a felkészülést a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter is.

Mindemellett a megyék legszebbjeit a nyáron felkészítő tábor, programlehetőségek is várják, hogy magabiztosan, önbizalommal lépjenek ki a színpadra a szeptemberi nagy show-ban.

− emelte ki Molnár Irina.

Ahogy Rebeka mondta, ha anno lett volna valaki, aki akár csak néhány pici, esszenciális dolgot mond neki a saját tapasztalatai alapján, például olyasmiket, hogy mit vegyen fel, hogyan menjen, hogyan nézzen, az nagy segítség lett volna. Ő maga is ezekkel a kis titkokkal szeretne segíteni a Tündérszépeknek, de a lelküket is szeretné ápolni, erősíteni. Ő maga, mint mondta, a kisugárzást, a belső kraftot keresi egyébként a jelentkezőkben, a csiszolatlan gyémántokat, akik tesznek is a céljaik felé.