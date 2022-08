A 19 éves Zoé, aki hosszú, aranyszőke loknijaival úgy fest, mint a mesebeli Aranyhaj, már tudja a siker egyik nagy titkát:

Ahhoz, hogy változtass az életeden, ki kell lépned a komfortzónádból.

Ő sem zárkózott be, sőt: a szekszárdi lány is mert nagyot lépni, amikor élő első fotózásán vett részt, ráadásul pont a Tündérszépeken, és lám, igaza lett: ő képviseli Tolna megyét szépségversenyünk országos döntőjében.

− Reménykedtem benne, hogy jól szerepelek majd, így nagyon örültem a zsűri döntésének − árulta el Zoé a teol.hu-nak. − Ez volt az első fotózásom, és csupa pozitív élményt szereztem. Szép helyszínen, remek hangulatban, igazán profi csapattal dolgozhattam együtt, és a képek is nagyon jól sikerültek.

A közelmúltban azt is elárulta, hogy a szépségiparban a fotómodellkedés vonzza leginkább. Az értékítélete is helyén van a tolnai szépségnek, tudja, hogy a csillogás nem minden. Mint mondja, a közössségi médiában sokan követnek hírességeket, de tudni kell, hogy ott mindenki csak azt mutatja meg, amit láttatni szeretne, ezért érdemes óvatosnak lenni.

A nyílt szívű lány szerint a szépség egyébként is csak adottság. Az tesz igazán széppé valakit, ha belülről sugárzik, ha árad belőle a pozitív energia. Nem véletlen, hogy a Tündérszépen döntőjétől is azt várja, hogy barátságokat kössön.

Zoénak és a többi döntősnek nagyszerű mentorok segítenek majd a fináléban. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.