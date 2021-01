Modellszerződéssel a zsebében lett instaguru a Tündérszépek különdíjasa

Ludman Fruzsina, a 2020-as Tündérszépek finálájéban ragyogó mosolyával annyira kitűnt a mezőnyből, hogy végül ő kapta különdíjasként az egyéves modellszerződést. Több fotózáson is részt vett azóta. A Hajdú-Bihar megyei szépség azonban messze nem csak a külsejével, hanem az eszével is hódít, sőt! Tudását kamatoztatva a social media marketingben is megvetette a lábát.

– Érdemes volt jelentkezni a Tündérszépekre, rengeteget adott a verseny, legyen szó akár az élményekről, akár a kapcsolatokról, hiszem nagyon sok embert ismertem meg – idézte fel Fruzsi, aki szerint felelősséget is jelentett, hogy a Tündérszépek egyik arca lett. Többen fordultak is hozzá, hogy kikérjék a véleményét az indulásról.

– A második tábor különösen jó volt! A hangulat, a próbák… a döntő pedig pláne! Az volt a közös célunk, hogy egy jó show-t csináljunk, a versenyszellem nem csapott át sem cicaharcba, sem rivalizálásba. Simán indulnék újra – tette hozzá a 20 éves szépség, aki szerint az a legfontosabb, hogy a lányok önmagukat adják, szeressék azt, amit csinálnak és ahol vannak, mert ezt fogják látni rajtuk mások is.

Fruzsi már az előző verseny alatt is dolgozott marketingesként, a tavasszal kitört pandémiás helyzetben pedig úgy döntött, segítséget is nyújt a tudásával másoknak. Ezért indította el fruzs.insta nevű oldalát, ahol már működő vagy épp most induló kis- és középvállalkozásoknak ad online marketingtippeket. Nagyon fontos viszont, hogy mindezt nem pénzért, kvázi a mézesmadzagot elhúzva teszi.

– Nagyon sok vállalkozásnak kellett átállnia az online világra, ezért olyan alapokat osztok meg mindenkivel, amik valóban segítik őket a napi munkában. Ha ezeket komolyan veszik, külső, fizetett segítség nélkül is tudnak boldogulni – mesélte a fiatal lány, aki egyébként számos együttműködésben is részt vesz, így például debreceni szálloda és borbárral, fővárosi esküvőkiállítással dolgozik együtt, valamint tanácsadásokat is tart a témában, de a Tündérszépek során megszerzett kapcsolati hálót sem engedte el, és az sem őt.

